Helsinki (SID) - Wie die Stabhochspringerinnen so erreichten auch die drei deutschen Hindernisläuferinnen bei der Leichtathletik-EM in Helsinki geschlossen das Finale am Samstag. Als Zweite und Dritte ihres Vorlaufs kamen Antje Möldner-Schmidt (LC Cottbus) und Gesa-Felicitas Krause (LG Frankfurt) in 9:33,47 bzw. 9:35,86 Minuten bereits in den Bereich ihrer Saisonbestzeit. Als 12. in der Wertung beider Läufe gehört auch Sanaa Koubaa (LG Hilden) mit ihrer Steigerung auf 9:43,08 zu den 15 Finalistinnen.