Helsinki (SID) - Hochspringerin Ariane Friedrich kann den Olympiastart in London möglicherweise über einen Härtefall-Antrag beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) realisieren. Diese Möglichkeit schließt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nicht aus, sollte die 28-Jährige am Sonntag ihre letzte sportliche Chance beim Meeting im baden-württembergischen Eberstadt nicht nutzen.

"Dafür ist es jetzt noch zu früh, aber möglicherweise würden wir uns damit beschäftigen", sagte Guenther Lohre, Vize-Präsident Leistungssport im DLV. Der Verband muss am kommenden Montag dem DOSB seine Mannschaft für London melden. Der DOSB will am Mittwoch seine Nominierung bis auf einige Ausnahmefälle abschließen. Der DLV hatte bereits grünes Licht bekommen auf seinen Antrag hin, dass Mittelstreckler die Norm bis inklusive 6. Juli nachholen können.

Ariane Friedrich geht es laut Lohre nach ihrem Magen-Darm-Infekt und dem EM-Aus in Helsinki wieder "deutlich besser". Die Frankfurterin werde noch zwei Tage in Helsinki bleiben und trainieren, um dann am Sonntag in Eberstadt einen erneuten Anlauf auf die Olympia-Norm (1,95 m) zu starten. Die deutsche Rekordhalterin (2,06) war in diesem Jahr mit zweimal übersprungen 1,92 m bisher an der Norm gescheitert.