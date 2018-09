Helsinki (SID) - Sören Ludolph hat das 800-m-Finale der Leichtathletik-EM in Helsinki verpasst. In 1:48,06 Minuten scheiterte der in diesem Jahr stark verbesserte Braunschweiger im Halbfinale als Fünfter. Mit der gleichen Platzierung ausgeschieden ist auch Sebastian Keiner (Erfurt) in 1:46,91.

"Ich habe einmal nicht aufgepasst, auf der Gegengrade", meinte Ludolph verägert. Keiner sagte: "Es hat ganz knapp hinten raus nicht gereicht. Natürlich bin ich enttäuscht."