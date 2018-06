Helsinki (dpa) - Verena Sailer hat ihren Titel als Europas Sprintkönigin nicht verteidigen können - und ist in Helsinki leer ausgegangen. Nach 11,28 Sekunden flitzte die Bulgarin Iwet Lalowa als Erste über die Ziellinie. Für die Mannheimerin blieb nach 11,42 Sekunden nur Platz sechs.

Nach ihrem Coup von Barcelona vor zwei Jahren und einer verletzungsbedingten Pause 2011 reichte es für Sailer diesmal nicht aufs Treppchen. Silber ging an Olessja Powh (Ukraine/11,32), Bronze an die zeitgleiche Litauerin Lina Grincikaite. Tatjana Pinto (Münster) und Sailers Clubkollegin Anne Cibis (früher Möllinger) belegten im Finale die beiden letzten Plätze.

Derweil liegt der Frankfurter Pascal Behrenbruch bei den «Königen der Athleten» auf Goldkurs. Behrenbruch hoffte auf das erste EM-Gold eines deutschen Zehnkämpfers seit Joachim Kirst, der 1971 ebenfalls in Helsinki für die DDR triumphiert hatte. Nach der persönlichen Bestleistung von 5,00 Metern im Stabhochsprung übernahm der WM-Siebte erstmals die Führung vor dem Ukrainer Alexej Kasjanow vor dem Speerwerfen und abschließenden 1500-Meter-Lauf. Der 27-Jährige, der sich mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) überworfen hatte und bei Olympiasieger Erki Nool in Estland trainiert, zeigte sich in starker Form. Die letzte Medaille für Deutschland bei einer EM hatte 1994 Christian Schenk mit Bronze geholt, den letzten internationalen Titel ebenfalls der Rostocker 1988 bei den Sommerspielen in Seoul.

Im Fall der erkrankten deutschen Hochsprung-Rekordhalterin Ariane Friedrich, die wegen Magenproblemen ihre Teilnahme hatte absagen müssen, hat der DLV über eine mögliche olympische Härtefall-Ausnahme für die Frankfurterin noch nicht entschieden. «Es ist dafür noch zu früh. Sie wird am Sonntag noch im schwäbischen Eberstadt springen», sagte Günther Lohre, Vizepräsident Leistungssport. «Es könnte aber einen Antrag geben.» Friedrich fehlt noch die Olympia-Norm von 1,95 Meter.

Ohne Probleme überstanden die Stabhochspringerinnen Silke Spiegelburg (Leverkusen), Lisa Ryzih (Ludwigshafen) und Martina Strutz (Neubrandenburg) die turbulente Qualifikation. 4,40 Meter reichten dem deutschen Trio zum Sprung ins Finale am Samstag. Als Einzige überquerte die Tschechin Jirina Ptacnikova noch die 4,45 Meter, dann war das Finale mit zwölf Springerinnen komplett.

Die dreifache Vize-Weltmeisterin Nadine Kleinert steht erneut im Kugelstoß-Finale. Der 36-Jährigen aus Magdeburg genügte ein Versuch für 18,65 Meter. Der deutsche Meister Georg Fleischhauer erreichte das Finale über 400 Meter Hürden: In 49,52 Sekunden wurde der Dresdner mit persönlicher Saisonbestzeit Zweiter seines Laufes.

