Beirut (AFP) Unbekannte haben offenbar in einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus einen ranghohen militärischen Vertreter der islamistischen Hamas-Bewegung getötet. Die Täter seien am Mittwoch in das Haus des in Syrien lebenden Hamas-Mitglieds Kamal Hussein Ghannadscheh im Vorort Kudsaja eingedrungen und hätten ihn ermordet, sagte ein Mitglied der Palästinenserorganisation der Nachrichtenagentur AFP. Nach Informationen seiner Organisation stehe der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad hinter der Tat.

