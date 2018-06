Kuala Lumpur (AFP) Der Palmöl-Hersteller Felda Global hat in Malaysia am Donnerstag ein äußerst erfolgreiches Börsendebüt gefeiert und damit den nach Facebook zweitgrößten Börsengang des Jahres hingelegt. Die Aktien gewannen an ihrem ersten Tag an der Börse von Kuala Lumpur 18,46 Prozent an Wert. Mit dem Börsengang nahm der drittgrößte Palmöl-Hersteller der Welt knapp zehn Milliarden Ringit (2,5 Milliarden Euro) ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.