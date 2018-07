Mexiko-Stadt (AFP) Mexikanische Ärzte haben bei einem zweijährigen Jungen einen Tumor entfernt, der größer war als er selbst. In einer zehnstündigen Operation sei Jesús Gabriel am 14. Juni erfolgreich die 15 Kilogramm schwere Geschwulst entfernt worden, sagte am Mittwoch der Leiter des Ärzteteams, das den Eingriff in einem Krankenhaus von Mexico-Stadt vorgenommen hatte. Nach Angaben des Chirurgen Jaime Zaldívar wog der Zweijährige zuletzt 27 Kilo und konnte nicht mehr laufen. Von der Operation habe er sich gut erholt. Seine Aussichten, künftig ein normales Leben führen zu können, seien gut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.