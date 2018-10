Lüttich (SID) - Zwei Tage vor Beginn der 99. Tour de France ist ein erstes Team in den Mittelpunkt von Dopinggerüchten gerückt. Laut einem Bericht der französischen Sporttageszeitung L'Equipe ermitteln Anti-Doping-Fahnder gegen die Equipe Europcar um den französischen Publikumsliebling Thomas Voeckler. Demnach wird möglicher Missbrauch von Cortison bei der Tour 2011 untersucht. Damals trug Voeckler zehn Tage das Gelbe Trikot und wurde letztlich Vierter, Teamkollege Pierre Rolland gewann das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

"Als ich von dem Zeitungsartikel gehört habe, war es ein Schock. Wir sind ein großes Team, eine große Familie. Ich kann nur sagen, dass da nichts, aber auch gar nichts dran ist", sagte Teammanager Jean-Rene Bernaudeau am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Lüttich, wo am Samstag die Tour startet. Dort sagte Voeckler: "Ich konzentriere mich auf das Rennen, konnte auch nach dem Artikel gut schlafen. Natürlich sorge ich mich nach solchen Anschuldigungen aber um das Team."

Zuletzt war Teamchef Johan Bruyneel von RadioShack-Nissan in die Dopingschlagzeilen geraten. Der Belgier sieht sich ebenso wie sein Ex-Schützling Lance Armstrong einer Anklage der US-Anti-Doping-Agentur (USADA) gegenüber. Auf eine Teilnahme an der Tour 2012 verzichtet Bruyneel.