Francorchamps (SID) - Radprofi Jens Voigt hat Kritik am öffentlich gewordenen Zwist bei RadioShack-Nissan zwischen Teamchef Johan Bruyneel und den Star-Fahrern Andy und Frank Schleck geübt. "Das eine oder andere hat man sicher zu öffentlich gemacht. Streitigkeiten sollte man nicht bei Twitter austragen, sondern im direkten Gespräch", sagte der 40 Jahre alte Routinier zwei Tage vor dem Start der 99. Tour de France (30. Juni bis 22. Juli) im Teamhotel im belgischen Francorchamps.

Gut einen Monat vor der Frankreich-Rundfahrt hatte Bruyneel Frank Schleck nach dessen verletzungsbedingtem Ausstieg beim Giro d'Italia öffenlich kritisiert und sogar den Tour-Start der Schleck-Brüder in Frage gestellt. Frank hatte er indirekt mangelde Leidensfähigkeit und Führungsqualitäten vorgeworfen. Beide seien zudem ihrer Führungsrolle bislang nicht gerecht geworden. Andy Schleck hatte daraufhin in einem Interview moniert, dass Bruyneel diese Kritik öffentlich geäußert hatte.

Frank, der ältere der Luxemburger Brüder ist beim wichtigsten Radrennen der Welt dabei, Andy fehlt wegen eines Steißbeinbruches. RadioShack steht derzeit wegen mangelnden Erfolgs in der Kritik und unter Druck.

Dass Bruyneel, der sich massiven Dopingvorwürfen ausgesetzt fühlt, bei der Tour fehlt und die Mannschaft nicht betreut, hat laut Voigt keine Auswirkungen auf die Stimmung im Team und das mediale Interesse. "Es wird sowieso darüber geredet, ob er nun dabei ist oder nicht."

Mit den Schwierigkeiten nach der Fusion von Leopard-Trek und RadioShack zu einer neuen "Super-Mannschaft" habe Voigt nicht in diesem Maße gerechnet: "Das haben wir vielleicht unterschätzt. Wenn im Fußball Schalke und der HSV, oder gar Real Madrid und ZSKA Moskau zu einer Mannschaft würden, wäre das auch schwierig, auch wenn es jeweils ganz starke Teams sind", sagte Voigt, der am Samstag in seine 15. Tour startet.