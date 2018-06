Cottbus (SID) - 48 Stunden vor der zweiten und letzten Olympia-Qualifikation der deutschen Kunstturner am Samstag (14.00 Uhr) in Frankfurt/Main hat Mehrkampf-Europameister Philipp Boy seine Startzusage gegeben. Wegen einer am Montag erlittenen Rückenverletzung war die Teilnahme des zweimaligen Vize-Weltmeisters aus Cottbus seither fraglich gewesen. Der 24-Jährige hatte bei der ersten Ausscheidung für London vor knapp zwei Wochen in Düsseldorf den dritten Platz belegt und gilt als gesetzt für die Olympia-Riege.