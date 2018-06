London (SID) - Tennisprofi Benjamin Becker aus Orscholz ist in der zweiten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Der 31-Jährige verlor die Fortsetzung seiner Begegnung mit Radek Stepanek (Tschechien/Nr. 28) 2:6, 6:7 (4:7), 3:6. Das Match war am Abend zuvor im zweiten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Becker verpasst damit das Duell mit Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) und scheiterte als neunter von 15 deutschen Tennisspielern, die im All England Club am Start waren.