London (dpa) - Der Höhenflug von Angelique Kerber geht weiter: Mit einer nervenstarken Vorstellung zog Deutschlands Top-Ten-Spielerin am Donnerstag in die dritte Runde von Wimbledon ein.

Die luxuriöse Wimbledon-Umkleide für die Top-16-Spielerinnen musste Kerber dieser Tage mühsam suchen. Und dann staunte sie kichernd: «Da gibt es sogar eine Badewanne.» Dass sie sich die Zugangsberechtigung in diesen elitären Zirkel verdient, zeigte die Kielerin in ihrem Zweitrundenmatch gegen die Russin Jekaterina Makarowa. In cooler Spitzenspielerinnen-Manier siegte sich nach einem 3:5 Rückstand am Ende noch souverän mit 7:5, 6:3. Sie feierte damit ihren 42. Matcherfolg in diesem Jahr - das ist Spitze auf der WTA-Tour - und folgte Sabine Lisicki und Florian Mayer in die dritte Runde des berühmtesten Tennisturniers der Welt.

Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner war begeistert vom Auftritt der Weltranglisten-Achten. «Geiles Match! Das hätte auch ein Viertelfinale sein können», meinte Rittner über ihre Musterschülerin.

Schon am Vormittag herrschten 26 Grad Celcius im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Der fürsorgliche englische Stadionsprecher hatte extra einen «Tag für Sonnencreme» ausgerufen. Kerber, die den verregneten Mittwoch mit vergeblichem Warten auf ihr Match verbracht hatte, schien sich mit den neuen, schnelleren Bedingungen zunächst noch nicht so anfreunden zu können. In die Neuauflage des Eastbourne-Viertelfinals aus der Vorwoche, das Kerber locker in zwei Sätzen gewonnen hatte, startete die Norddeutsche nervös. Makarowa schien sie in dem sehenswerten Linkshänderinnen-Duell zu überpowern.

Aber Kerber ist - mal abgesehen von den ausgelassenen Matchbällen im Endspiel von Eastbourne - in diesem Jahr die Miss Big Point der WTA-Tour. Nicht umsonst hat sie 2012 bisher eine 15:1 Dreisatz-Bilanz. Und auch gegen Makarowa rief sie just in den wichtigsten Situationen nervenstark ihr bestes Tennis ab. «Komm jetzt, come on!», schrie sie, nachdem sie das 3:5 im ersten Satz in ein 7:5 verwandelt hatte. Nach 1:29 Stunden Spielzeit nutze die Schleswig-Holsteinerin mit einem Aufschlag-Winner gleich ihren ersten Matchball auf dem sonnenüberfluteten Court Nummer 18.

Durch den Drittrundeneinzug stellte sie ihr bestes Karriereresultat beim wichtigsten Rasentennisturnier der Welt aus dem Jahr 2010 ein. Auch ins nächste Match geht die US-Open-Halbfinalistin als Favoritin: Die Fed-Cup-Spielerin trifft auf die an Nummer 28 gesetzte Amerikanerin Christina McHale. Kerber feierte in diesem Jahr bereits zwei Turniersiege - in Paris (Halle) und in Kopenhagen. Als Nummer acht der Tenniswelt steht sie so hoch wie keine Deutsche seit Steffis Grafs Rücktritt im August 1999. Nach Kerber hatten am Donnerstag noch vier weitere DTB-Profis die Chance, unter die besten 32 vorzustoßen: Julia Görges, Björn Phau, Philipp Kohlschreiber und Benjamin Becker.

