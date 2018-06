Istanbul (AFP) Nach der Androhung von Präventivangriffen gegen Syrien verlegt die Türkei laut Presseberichten Raketenabwehrgeschütze und Armeefahrzeuge an die Grenze zum südlichen Nachbarn. Rund 30 Militärfahrzeuge und ein Lastwagen mit Flugabwehrbatterien hätten ihren Stützpunkt in der südöstlichen Provinz Hatay verlassen, um entlang der Grenze stationiert zu werden, berichtete die Zeitung "Milliyet" am Donnerstag.

