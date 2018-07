Berlin (dpa) - Der Frauenanteil in den mittleren und höheren Führungsetagen der meisten Dax-Unternehmen ist 2011 leicht gestiegen. Das zeigt ein erster «Fortschrittsbericht» der 30 Unternehmen, den Bundesfrauenministerin Kristina Schröder in Berlin in Empfang nahm. So konnte etwa der Autobauer BMW seinen Frauenanteil in Führungspositionen von 8,8 Prozent auf 9,1 Prozent steigern. Bei Daimler kletterte er von 12 auf 12,8 Prozent. Die Telekom legte von 12,5 auf 13,8 Prozent zu.

