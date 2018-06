San Francisco (AFP) Google will seine internetfähige Computerbrille schon in zwei Jahren auf den Markt bringen. Die mit kleinen Kameras, Lautsprechern und Displays ausgestatteten Brillen sollten dann "deutlich weniger" als 1500 Dollar (1200 Euro) kosten, kündigte Google-Mitbegründer Sergey Brin am Mittwoch (Ortszeit) auf der Entwicklerkonferenz des Konzerns in San Francisco an. Für diesen Preis will Google nun zunächst Anfang kommenden Jahres Entwicklungsmodelle an Brillendesigner herausgeben. "Das ist wirklich eine neue Technologie, und wir wollen, dass Sie helfen, dieser eine Form zu geben", sagte Brin.

