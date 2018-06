Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat das Urteil des Obersten Gerichtshofs zur Verfassungsmäßigkeit der Gesundheitsreform als "Sieg" für die Menschen im ganzen Land bezeichnet. Mit der Gesundheitsreform sei das Leben für die Menschen "sicherer", erklärte Obama am Donnerstag in Washington. "Das Oberste Gericht hat nun gesprochen. Wir werden das Gesetz weiterhin in Kraft setzen", erklärte der US-Präsident. Das Land könne es sich nicht leisten, die politischen Streitigkeiten der vergangenen Jahre erneut auszufechten.

