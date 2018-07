Mendoza (AFP) Die südamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur hat die Mitgliedschaft Paraguays bis zum kommenden April ausgesetzt. Die Gemeinschaft wolle abwarten, bis sich in dem südamerikanischen Land wieder "ein demokratischer Prozess" in Gang gesetzt habe und die Souveränität des Volkes wieder hergestellt sei, sagte die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner als Gastgeberin des Mercosur-Gipfels am Freitag in Mendoza.

