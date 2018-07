Frankfurt/Main (dpa) - Mit Erleichterung haben die Anleger auf die Ergebnisse vom EU-Gipfel reagiert und für klare Kursgewinne deutscher Aktien gesorgt. Der Dax kletterte am Nachmittag auf ein neues Tageshoch bei 6389 Punkten und stand zuletzt 3,85 Prozent höher bei 6386 Zählern.

Der MDax stieg um 3,41 Prozent auf 10 281 Punkte und der TecDax gewann 2,35 Prozent auf 743 Punkte. Ein Händler führte die zusätzliche Aufwärtsbewegung auf den Einstieg von US-Anlegern zurück, die wegen der Zeitverschiebung erst jetzt auf die Gipfel-Nachrichten reagiert hätten.

Auch der in den vergangenen Tagen stärker verkaufte Euro verzeichnete einen Sprung auf zuletzt 1,2690 US-Dollar. Dies bedeutet einen Anstieg seit dem Vortag von rund 2,5 US-Cent und damit den höchsten Stand seit einer Woche. Der neue Optimismus zeigt sich auch bei den Staatsanleihen der angeschlagenen Euroländer Spanien und Italien, deren Zinssätze nach der Brüsseler Nacht massiv gesunken sind.

Die Schwäche der Aktienmärkte der abgelaufenen Woche habe einen ergebnislosen Gipfel bereits vorweggenommen, der erste Tag des Treffens der Staats- und Regierungschefs sei aber mit unerwartet klaren Resultaten zu Ende gegangen, erklärten die Marktexperten der Landesbank Berlin den Höhenflug.

Positiv registriert wurde vor allem die Einigung der Eurogruppe auf kurzfristige Hilfen für die bedrängten Mitglieder Italien und Spanien ohne konkrete Auflagen. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten verständigten sich zudem im Kampf gegen die Rezession auf einen 120 Milliarden Euro schweren Wachstumspakt für mehr Beschäftigung und die Schaffung einer unabhängigen gemeinsamen Bankenaufsicht.

Letzteres gilt als Voraussetzung dafür, dass sich marode Banken künftig direkt aus Mitteln der Rettungsfonds rekapitalisieren können und sorgte bei Finanztiteln für ein Kursfeuerwerk. So rückten Aktien der Deutschen Bank um 6,35 Prozent vor, jene der Commerzbank gewannen mehr als sieben Prozent hinzu. Aareal Bank zogen um 6,29 Prozent an und profitierten dabei auch von einer Analysten-Hochstufung. Stark gefragt waren auch Deutsche Börse, die nach einer positiven Analystenstudie um 5,90 Prozent anzogen.

Aber auch zyklische Industriewerte wie HeidelbergCement mit einem Plus von 6,20 Prozent zählten zu den Gewinnern. Mit Adidas gab es im Dax nur einen Verlierer. Die Papiere des Sportartikelkonzerns sackten um 1,45 Prozent ab, nachdem US-Konkurrent Nike am Vorabend mit einem Ergebnisrückgang enttäuscht hatte. Gea-Aktien gewannen nach einer Investorenveranstaltung 5,18 Prozent. Der Maschinenbau-Konzern hat in den ersten fünf Monaten des Jahres trotz der Unsicherheiten wegen der Euro-Schuldenkrise ein kräftiges Plus bei Umsatz und Auftragseingang verbucht.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,31 (Vortag: 1,24) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,33 Prozent auf 132,79 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,97 Prozent auf 140,30 Punkte. Der Kurs des Euro ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2590 (Donnerstag: 1,2418) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7943 (0,8053) Euro.