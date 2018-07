Frankfurt/Main (dpa) - Euphorisch aufgenommene Ergebnisse des EU-Gipfels haben am deutschen Aktienmarkt ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Nach einer bereits sehr festen Eröffnung kletterte der Dax am Nachmittag weiter und knackte die 6400-Punkte-Marke. Am Ende verzeichnete der Leitindex ein Plus von 4,33 Prozent auf 6416,28 Punkte. Der ohnehin feste Euro legte am späten Nachmittag nochmals merklich zu und testete die Marke von 1,27 US-Dollar.

