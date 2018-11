St. Petersburg (dpa) - Die Geburtskirche Jesu Christi in Bethlehem ist als Weltkulturerbe der Unesco anerkannt. Das Welterbe-Komitee stimmte am Freitag in St. Petersburg mehrheitlich und überraschend für die Aufnahme in die begehrte Liste. Experten hatten keine Empfehlung für die Aufnahme gegeben. Deutschland hatte die Dringlichkeit abgelehnt.

