Berlin (AFP) Der Beginn der Bundestagssitzung zum Euro-Rettungsschirm ESM und zum Fiskalpakt verschiebt sich um eine halbe Stunde auf 17.30 Uhr. Das teilte die Bundestagspressestelle am Freitag mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nahm unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Brüssel zunächst an der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teil und ging dann zu den Beratungen der FDP-Fraktion. Alle Fraktionen hatten für den Nachmittag Sondersitzungen angesetzt. Nach der Abstimmung im Bundestag tritt am späteren Abend der Bundesrat zusammen.

