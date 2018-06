Berlin (AFP) Der Bundestag wird am Freitagabend wie geplant über den künftigen Euro-Rettungsfonds ESM abstimmen. Es werde keine Verschiebung geben, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus FDP-Fraktionskreisen in Berlin. In der FDP gibt es mehrere Kritiker der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung. Die Bundestagsfraktionen kamen am Nachmittag im Vorfeld der Plenarsitzung am Abend zu Sondersitzungen zusammen.

