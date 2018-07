Brüssel (AFP) Nach rund 40 Jahren der Diskussion ist der Weg für ein gemeinsames Patent in der Europäischen Union frei. Die europäischen Staats- und Regierungschefs erzielten dazu am Freitag auf ihrem Gipfel in Brüssel eine Einigung, wie EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy auf Twitter (Twitter-Konto: @euHvR) bekannt gab. Der EU-Gipfel habe den letzten Streitpunkt ausgeräumt und sich auf den Sitz des zuständigen Gerichts geeinigt, sagte ein Sprecher der dänischen Ratspräsidentschaft. Dabei unterlag - zumindest in Teilen - München, das als Sitz des Europäischen Patentamtes auch auf das Gericht gehofft hatte.

