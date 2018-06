Warschau (AFP) Die polnische Justiz hat einigen Deutschstämmigen Rückgabeansprüche für Enteignungen in den Jahren 1956 bis 1984 eingeräumt. Der Oberste Gerichtshof in Warschau entschied am Freitag, dass in einigen Fällen Erben von solchen Personen Rechtsansprüche anmelden können, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg für die polnische Staatsangehörigkeit entschieden und bis zu ihrem Tod in Polen gelebt haben.

