Berlin (SID) - Nach dem bitteren EM-Aus der deutschen Mannschaft haben einige Fußball-Chaoten ihren Frust in Gewaltaktionen ausgelassen. Zu einem besonders heftigen Polizei-Einsatz kam es in Wuppertal, wo sich nach Spielende auf einer Kreuzung etwa 800 deutsche und 600 italienische Fans begegneten. Die Polizei konnte durch Fahrzeugsperren und den Einsatz von Pfefferspray aber verhindern, dass sich beide Fanlager in großer Zahl attackierten. Dennoch gab es in Wuppertal 13 Verletzte, 27 Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Auch in der Wuppertaler Innenstadt kam es immer wieder zu Rangeleien, italienische Anhänger wurde mit Spaghetti beworfen und teilweise mit ausländerfeindlichen Parolen beschimpft. "Es waren Aggressionen zu spüren", sagte Polizeisprecherin Anja Meis.

In der Autostadt Wolfsburg, wo prozentual auf die Einwohnerzahl gerechnet deutschlandweit die meisten Italiener leben, kam es ebenfalls zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Fanlager. So hätten Deutsche versucht, einen Autokorso von etwa 700 Italienern gewaltsam zu stoppen, teilte Polizeisprecher Thomas Figge mit. Er sprach von einer "teilweise chaotischen Situation", die man aber letzlich in den Griff bekommen habe.

Auch auf der größten Fanmeile Deutschlands, der Straße des 17. Juni in Berlin, benahmen sich einige Fußballfans daneben. Insgesamt wurden 17 Menschen festgenommen und 99 Strafanzeigen gestellt, 29 davon wegen Körperverletzung.

Auch das Abbrennen von Pyrotechnik und Beleidigungen wurden von den 600 Beamten vor Ort geahndet. Angesichts der mehreren Hunderttausend Fans, die sich auf der Party-Meile über den Tag verteilt dort aufhielten, sei es jedoch relativ normal verlaufen, meinte ein Pressesprecher der Berliner Polizei.

In Stuttgart brannte ein 21-Jähriger Leuchtfeuer in einem Cafe ab, dabei wurde eine 29-Jährige leicht verletzt. Insgesamt nahm die Stuttgarter Polizei 14 Personen Pyrotechnik ab, sie alle müssen mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen.

In München wurden insgesamt 24 Leute vorübergehend in Gewahrsam genommen, 18 davon allein beim Fanfest auf der Leopoldstraße. "Das waren die übliche Reibereien, die passieren, wenn 20.000 Menschen zusammenhocken", sagte ein Sprecher.

Weitgehend friedlich verliefen die Public Viewings in Köln. Weder vor der Arena noch in der Innenstadt sei es zu nennenswerten Ausschreitungen gekommen, teilte die Polizei mit. Auch die 65.000 Fans, die sich die Partie auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg angeschaut hatten, sorgten für keinerlei Randale. "Wir mussten die Reeperbahn für 70 Minuten sperren, weil 20.000 Fans sie nach dem Abpfiff gestürmt hatten, aber es war alles ruhig und alles friedlich", sagte Polizeisprecher Andreas Schöpflin.