Köln (SID) - Der EM-Halbfinal-K.o. der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Warschau gegen Italien (1:2) hat auch "Kaiser" Franz Beckenbauer unvorbereitet getroffen. "Ich dachte, nach 16 Jahren, dem EM-Sieg in England 1996, sind wir wieder reif für den Titel", schrieb der 67-Jährige in seiner Bild-Kolumne: "Nach dem Turnierverlauf hatte ich keine Bedenken gegen Italien." Dann sei es doch anders gekommen.

"Irgendetwas fehlt uns noch. Jetzt müssen wir wieder zwei Jahre auf die nächste Titelchance warten", betonte der Weltmeister-Kapitän von 1974 und Weltmeister-Teamchef von 1990. Ein "Rätsel" sei allerdings der Auftritt der deutschen Elf in der ersten Hälfte gegen die Azzurri gewesen: "Das war nicht die wahre deutsche Elf dieser EM. Sie wirkte phasenweise regelrecht leblos."

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw habe zu viel Respekt gehabt: "Das Gerede vom Italien-Fluch scheint die Spieler etwas gelähmt zu haben." Beckenbauer betonte, dass er es nicht an den Spieler-Wechseln von Joachim Löw festmachen wolle. "Auch wenn er besonders mit Marco Reus zur Pause seine Entscheidung korrigiert hat", äußerte Beckenbauer.

Deutlicher wurde Bernard Dietz, Kapitän der deutschen Europameister-Elf 1980 in Rom: "Wir haben uns mit unserer Aufstellung selbst geschlagen. Das war ein Eigentor von Löw. Das hat mich geärgert. Warum hat er wieder umgestellt? Dadurch hat das Team total den Faden verloren."