Kiew (SID) - Der spanische Fußball-Nationaltrainer Vicente del Bosque begegnet EM-Endspielgegner Italien mit höchstem Respekt. "Italien war die Mannschaft, die uns am meisten Ärger gemacht hat", sagte der 61 Jahre alte Coach des Titelverteidigers vor dem Finale am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF). Del Bosque spielte damit auf das 1:1 zwischen den Finalisten in der Vorrunde an, bei dem die Azzurri dem Welt- und Europameister große Probleme bereitet hatten. "Italien ist viermaliger Weltmeister, wir müssen also nicht von uns als Favoriten sprechen. Die Chancen stehen 50:50", ergänzte del Bosque.

Dass Spanien in der Vorrunde die Chance verstreichen ließ, Italien mit einem 2:2 im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien (1:0) vorzeitig nach Hause zu schicken, bereue er nicht, sagte del Bosque in einem Radio-Interview: "Ein Remis wäre nicht gut für den Sport gewesen." Der Coach nannte Italien "eine Mannschaft, die sehr gut arbeitet". Andrea Pirlo und Daniele De Rossi spielten im Mittelfeld stark, aber "die Achse ist Pirlo und Balotelli". Seine Mannschaft müsse die "bestmögliche Leistung zeigen, um Italien zu besiegen".

Del Bosque verteidigte zugleich die teilweise dürftigen Auftritte seines Teams im bisherigen Turnierverlauf. "Wir haben einige Dinge gut gemacht, wie die Defensivarbeit, aber wir haben vielleicht nicht so ästhetisch gespielt wie sich alle das wünschen. Trotzdem hatten wir immer die Kontrolle, in allen Spielen", sagte er, und kündigte an: "Wir werden weiter mit unseren Waffen kämpfen und nicht von unserem Stil abrücken."