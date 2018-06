Tempio Pausania (SID) - Bei den Jubelfeiern in Italien nach dem Fußball-EM-Endspieleinzug der Squadra Azzurra hat es einen Toten gegeben. Ein 52-Jähriger stürzte nach dem 2:1-Sieg des viermaligen Weltmeisters gegen Deutschland bei der EURO im sardischen Tempio Pausania in einen Glastisch. Dabei wurde eine Arterie durchtrennt, er verblutete.

Einen weiteren dramatischen Zwischenfall gab es in Como. Ein Fan schoss mit einem Gewehr in die Luft, um den Sieg der Azzurri zu feiern. Dabei verletzte er ein zehnjähriges Maedchen schwer, das sich im Auto seiner Eltern befand. Die Kugel traf das Kind, das sich auf dem Hintersitz des Autos befand. Der Mann flüchtete, er wird jetzt in der ganzen Region gesucht. Das Kind muss operiert werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.