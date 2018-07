Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat Fragen nach Rücktrittsgedanken als "unpassend" bezeichnet und die Schuld am Scheitern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Halbfinale gegen Italien (1:2) auf sich genommen. "Ich übernehme für die Niederlage die Verantwortung", sagte er auf dem Rückflug von Warschau nach Frankfurt/Main, "das muss man als Trainer machen." Er betonte aber, man dürfe "jetzt nicht alles infrage stellen."

Dies gilt auch für Löw selbst. An einen Rücktritt könne man denken, "wenn man in der Vorrunde ausgeschieden" sei, sagte er. Der Bundestrainer betonte, er habe einen Vertrag bis 2014, räumte jedoch auch ein: "Ich muss mir natürlich meine Gedanken machen, welche neue Ansätze und Anreize man finden kann." Dass er beim Länderspiel am 15. August gegen Argentinien in Frankfurt/Main auf der Bank sitze, "davon ist auszugehen".