Brüssel/Berlin (dpa) - Es war eine lange und turbulente Nacht in Brüssel: Der EU-Gipfel stellt Spanien und Italien Nothilfen in Aussicht. Krisenländer bekommen künftig leichter Kredite aus dem Rettungsfonds - auch dank Kanzlerin Merkel. Wie das alles genau funktionieren soll, ist noch offen. In Berlin sollen heute Bundestag und Bundesrat den Fiskalpakt und den künftigen Euro-Rettungsschirm absegnen. Die Mehrheiten scheinen eigentlich gesichert. Doch nach den Beschlüssen des EU-Gipfels droht neuer Ärger. [

