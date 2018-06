Brüssel (dpa) - Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker bleibt zunächst weiterhin Vorsitzender der Eurogruppe. Er will aber keine volle Amtszeit von zweieinhalb Jahren mehr ableisten. Dies machte Juncker am Morgen in Brüssel nach dem ersten Tag des EU-Gipfels deutlich. Die Entscheidung fällt heute bei einem Treffen der Regierungschefs der 17 Staaten mit Euro-Währung. Juncker sagte, er werde kein volles Mandat mehr ausüben. Juncker ist seit 2005, als das Amt geschaffen wurde, Vorsitzender der Eurogruppe. Er hatte im vergangenen Jahr erklärt, dass er den Posten abgeben wolle.

