Berlin (dpa) - Angesichts der Irritationen über die Ergebnisse beim EU-Gipfel in Brüssel sind in Berlin Spekulationen laut geworden, die Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm ESM zu verschieben. Mehrere Abgeordnete auch der schwarz-gelben Koalition verlangten eine Absetzung des Tagesordnungspunktes am Abend, hieß es aus Union und FDP unmittelbar vor Beginn einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses. Streitpunkt ist, dass Kanzlerin Angela Merkel in Brüssel mehr Zugeständnisse für eine einfachere Kreditvergabe an marode Banken in Europa gemacht hat als erwartet.

