Wiesbaden (dpa) - Dank steigender Steuereinnahmen wird das Defizit in den öffentlichen Kassen kleiner. In den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden klaffte im ersten Quartal dieses Jahres ein Loch von insgesamt 33 Milliarden Euro - 1,7 Milliarden Euro weniger als ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete, gab es bei den Einnahmen ein Plus von 4,1 Prozent. Die Ausgaben stiegen um 3,0 Prozent. Die Sozialversicherung wies im ersten Quartal einen Überschuss von 800 Millionen Euro aus, 700 Millionen Euro mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres.

