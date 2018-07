Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem EM-Ausscheiden wieder in Deutschland eingetroffen. Das Team um Bundestrainer Joachim Löw landete am Freitagnachmittag mit einer Sondermaschine auf dem Frankfurter Flughafen. Löw stellte sich auf der Rückreise aus Warschau nochmals den Fragen der mitreisenden Journalisten. Er übernahm dabei die Verantwortung für die 1:2-Niederlage im Halbfinale gegen Italien am Vorabend. Gleichzeitig ließ der DFB-Chefcoach keinen Zweifel daran, dass er seinen Vertrag erfüllen und das Team zur WM 2014 in Brasilien führen will.

