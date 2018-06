Berlin (SID) - Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und Torhüter Maikel Aerts gehen zukünftig getrennte Wege. Nach Angaben der Berliner habe der 36-jährige Niederländer ein an die 2. Liga angepasstes Vertragsangebot nicht akzeptiert. In der Saison 2010/2011 war der Torhüter maßgeblich am gelungenen Aufstieg in die Bundesliga beteiligt. Seinen Stammplatz hatte er anschließend aber an den ehemaligen Münchner Thomas Kraft verloren.