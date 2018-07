Berlin (dpa) - Der Bundestag hat die Pflegereform der Regierungskoalition beschlossen. Der Beitragssatz steigt zum 1. Januar 2013 von 1,95 auf 2,05 Prozent.

So werden mehr Leistungen vor allem für Demenzkranke finanziert. Neue Wohnformen, sogenannte Pflege-WGs, werden gefördert. Zudem wird eine staatliche Förderung privater Pflegezusatzversicherungen eingeführt. Pro Monat werden die Policen mit fünf Euro bezuschusst. In der Debatte hatte die Koalition die Reform am Freitagmorgen gegen Angriffe der Opposition verteidigt.

Gesetzentwurf mit Änderungen

Übersicht über die Reform