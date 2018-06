Helsinki (dpa) - Die 36 Jahre alte Kugelstoßerin Nadine Kleinert ist erstmals Kugelstoß-Europameisterin. Die dreifache Vize-Weltmeisterin aus Magdeburg gewann am Abend in Helsinki mit 19,18 Metern. Silber holte die Russin Irina Tarasowa, Bronze die Italienerin Chiara Rosa. Kleinerts Clubkollegin Josephine Terlecki wurde Vierte, Christina Schwanitz Fünfte. Damit holte Kleinert in ihrem letzten Karrierejahr ihre erste internationale Goldmedaille.

