Helsinki (SID) - Hochspringer Eike Onnen ist bei der Leichtathletik-EM in Helsinki beim Sieg des Briten Robert Grabarz (2,31 m) auf Rang zehn gelandet. Der 29 Jahre alte Hannoveraner kam von einem Ermüdungsbruch am vierten Zeh des Sprungfußes geplagt nicht über 2,20 hinaus. Silber holte Raivydas Stanys (ebenfalls 2,31) aus Litauen, Bronze ging an den Franzosen Mickael Hanany (2,28). "Nach dem ersten und zweiten Sprung hat es schon bei jedem Schritt geschmerzt", sagte Onnen.