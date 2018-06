Köln (SID) -

Cindy Roleder und Nadine Hildebrand haben bei der Leichtathletik-EM in Helsinki das 100-m-Hürden-Halbfinale erreicht. In 13,12 Sekunden wurde Roleder (Leipzig) zu Beginn des dritten Tages Zweite ihres Vorlaufs und kam direkt weiter. Nadine Hildebrand (Kornwestheim-Ludwigsburg) fürchtete nach Platz fünf im ersten Vorlauf (13,15), sie sei ausgeschieden. Sie zog dann aber als eine der Zeitschnellsten und insgesamt 14. ins Halbfinale der 16 Besten (Samstag, 19.35 Uhr) ein: "Ich habe an der ersten Hürde einen gewischt bekommen, das hat mich irritiert. Ich wollte Dritte werden, das hatte ich mir anders vorgestellt", meinte Hildebrand, die sich nachher umso mehr freute.

Auf Helsinki verzichtet hatte die EM-Dritte von Barcelona 2010, Carolin Nytra. Die in starken 12,74 nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Mannheimerin wurde nach ihrem fünften deutschen Meistertitel durch eine starke Erkältung geschwächt.