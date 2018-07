Helsinki (SID) - Kugelstoßer David Storl gewann bei der Leichtathletik-EM in Helsinki das dritte deutsche Gold. 21,58 m bedeuteten für den Chemnitzer zehn Monate nach dem WM-Triumph von Daegu/Südkorea die zweite große internationale Medaille. In Abwesenheit von Polens Olympiasieger Tomasz Majewski siegte der Chemnitzer vor Rutger Smith (Niederlande/20,55) und Asmir Kolasinac (Türkei/20,36). Achter wurde der Sindelfinger Marco Schmidt (19,65). Deutsches Gold hatten am Vortag Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch (LG Frankfurt) und wenige Stunden vor Storl Nadine Kleinert (Magdeburg) ebenfalls im Kugelstoßen gewonnen.