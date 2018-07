Los Angeles (dpa) - US-Rocker Bruce Springsteen (62) wird von den Grammy-Verleihern für seine humanitären und künstlerischen Verdienste geehrt. Der «Boss» soll die Auszeichnung als «Person des Jahres» im Vorfeld der Grammy-Gala im Februar 2013 erhalten, teilte die Stiftung MusiCares am Donnerstag mit.

Im vergangenen Frühjahr war Ex-Beatle Paul McCartney von der Stiftung der Grammy verleihenden Recording Academy zur «Person Of The Year» gekürt worden. Springsteen hat in seiner 40-jährigen Musikkarriere 17 Studioalben («Born To Run», «Born In The U.S.A.») veröffentlicht, zuletzt im März «Wrecking Ball». Er hat zwanzig Grammy-Trophäen und einen Oscar («Streets Of Philadelphia») gewonnen. Sozial engagiert sich Springsteen vor allem für Programme zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit und Hunger. Mit seiner E Street Band war der Rocker Ende Mai ihm Rahmen seiner Europatournee auch in Deutschland aufgetreten.

