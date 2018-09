Merkel wirbt für Fiskalpakt und ESM

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor den Abstimmungen in Bundestag und Bundesrat für den Fiskalpakt und den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM geworben. Diese beiden Verträge bildeten eine inhaltliche Einheit, sie gehörten zusammen, sagte sie im Bundestag in einer Regierungserklärung nach dem EU-Gipfel von Brüssel. Der Fiskalpakt sei notwendig, weil die Euroländer nicht nur in einer gemeinsamen Währung zahlten, sondern sich auch in bestimmten Politikbereichen aufeinander verlassen können müssten.

Juncker lehnt Eurogruppenvorsitz ab

Brüssel (dpa) - Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker hat eine Verlängerung seines Postens als Vorsitzender der Eurogruppe abgelehnt. Die Staats- und Regierungschefs der anderen 16 Staaten mit Euro-Währung seien nicht bereit gewesen, den Luxemburger Notenbankpräsidenten Yves Mersch zum Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank zu ernennen, sagte Juncker in Brüssel. Ohne die Ernennung Merschs werde aber auch er nicht an der Spitze der Eurogruppe weitermachen.

Pflegereform kommt - Ablehnung bei Opposition und Verbänden

Berlin (dpa) - Mit dem Beschluss der Pflegereform hat der Bundestag den Weg für mehr Leistungen für Demenzkranke und private Zusatzversicherungen freigemacht. Der Beitragssatz steigt zum 1. Januar 2013 auf 2,05 Prozent. So werden mehr Leistungen vor allem für Demenzkranke finanziert. Altersverwirrte ohne Eingruppierung in eine Pflegestufe können erstmals Pflegegeld von 120 Euro oder Sachleistungen von bis zu 225 Euro bekommen. Neue Wohnformen, sogenannte Pflege-WGs, werden gefördert. Die Opposition lehnte die Reform im Plenum geschlossen als völlig ungenügend ab.

Vor Genfer Konferenz: Aktivisten sprechen von Massaker mit 51 Toten

Damaskus (dpa) - Vor der internationalen Syrien- Konferenz in Genf sollen Regimetruppen in der Nähe von Damaskus ein neues Massaker angerichtet haben. 51 Menschen, unter ihnen Frauen und Kinder, seien am Morgen in der Vorstadt Duma von den Truppen getötet worden, berichteten syrische Oppositionsaktivisten. Die Informationen ließen sich zunächst von unabhängiger Seite nicht bestätigen. Zuletzt hatte im Mai das Massaker von Hula bei Homs mit 108 toten Zivilisten für weltweite Empörung gesorgt. UN-Ermittler konnten allerdings nicht eindeutig feststellen, wer die Täter waren.

Vor Amtseid: Mursi stellt sich seinen Fans auf dem Tahrir-Platz

Kairo (dpa) - Vor der Ablegung seines Amtseids im offiziellen, von den Militärs abgesteckten Rahmen wollte der vor wenigen Tagen gewählte ägyptische Präsident Mohammed Mursi zu den eigenen Anhängern sprechen. Tausende Menschen strömten nach dem Mittagsgebet auf den Tahrir-Platz in Kairo, um seine Rede zu hören. Mursi ist der erste frei gewählte Präsident Ägyptens. Außerdem ist der 60-jährige Ingenieur der erste Zivilist, aber auch der erste Islamist im höchsten Staatsamt. Seine Macht ist allerdings begrenzt. Der Oberste Militärrat hatte die Befugnisse des Präsidenten stark eingeschränkt.

US-Abgeordnete rügen Justizminister Holder

Washington (dpa) - Erstmals in der US-Geschichte geht das Abgeordnetenhaus gegen einen amtierenden Justizminister vor. Die von den Republikanern beherrschte Parlamentskammer verabschiedete eine Resolution, nach der Minister Eric Holder wegen sträflicher Missachtung des Kongresses zur Rechenschaft gezogen werden soll. Eine weitere Entschließung gibt dem Repräsentantenhaus das Recht, den Minister auf dem Klageweg zu zwingen, bisher verweigerte Akten herauszurücken. Holder wies die Rüge zurück. Es handele sich um eine politisch motivierte Untersuchung in einem Wahljahr.