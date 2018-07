DFB-Team gelandet - Löw übernimmt Verantwortung für Niederlage

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem EM-Ausscheiden wieder in Deutschland eingetroffen. Das Team um Bundestrainer Joachim Löw landete am Freitagnachmittag mit einer Sondermaschine auf dem Frankfurter Flughafen. Löw stellte sich auf der Rückreise aus Warschau nochmals den Fragen der mitreisenden Journalisten. Er übernahm dabei die Verantwortung für die 1:2-Niederlage im Halbfinale gegen Italien am Vorabend. Gleichzeitig ließ der DFB-Chefcoach keinen Zweifel daran, dass er seinen Vertrag erfüllen und das Team zur WM 2014 in Brasilien führen will.

100 000 Euro EM-Prämie für Lahm und Co. - DFB leicht im Plus

Warschau (dpa) - Nach dem erneut verpassten Titelgewinn dürfen sich die 23 deutschen EM-Spieler mit einem Urlaubsgeld von jeweils 100 000 Euro trösten. Diese Prämie zahlt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) pro Mann für den Einzug ins verlorene Halbfinale gegen Italien. Bei einem Titelgewinn hätten Kapitän Philipp Lahm und seine Kollegen die Rekordsumme von jeweils 300 000 Euro kassiert. Der DFB kann sich die 2,3 Millionen Euro an Prämien für die 23 Spieler locker leisten, denn der Verband erhält aus dem Prämientopf der Europäischen Fußball-Union (UEFA) insgesamt 16 Millionen Euro.

Präsident Niersbach richtet DFB-Team auf

Warschau (dpa) - DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat Spieler und Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trotz des Halbfinal-Ausscheidens gelobt. «Wir konnten in diesen Tagen wieder spüren, welchen hervorragenden Ruf der deutsche Fußball hat», betonte der Verbandschef. In seiner Rede vor der Mannschaft rief er den Spielern zu: «Aus voller Überzeugung sage ich euch: Ihr habt eine super EM gespielt. Ihr habt Begeisterung bei Millionen Fans ausgelöst. Ihr seid vorbildlich aufgetreten.»

Portugiese Proença pfeift EM-Finale Italien gegen Spanien

Kiew (dpa) - Der Portugiese Pedro Proença pfeift am Sonntag das EM-Finale zwischen Italien und Titelverteidiger Spanien in Kiew. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Freitag mit. Der 41-Jährige leitete bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine unter anderem bereits das Viertelfinale zwischen den Italienern und England am vergangenen Sonntag in Kiew.

Italiens Coach Prandelli: Werden Spaniens Schwachstellen finden

Krakau (dpa) - Italiens Fußball-Nationaltrainer Cesare Prandelli will auch im EM-Finale gegen Titelverteidiger Spanien mit seiner Taktik wieder richtig liegen. «Ich hoffe, dass ich die Mannschaft so gut wie möglich auf das Match vorbereiten kann. Wir werden Spaniens Schwachstellen ausfindig machen», sagte der 54-Jährige am Freitag in Krakau nach dem 2:1-Halbfinal-Erfolg gegen Deutschland. Der Respekt vor Spanien sei aber groß. «Sie haben nicht nur taktische und technische, sondern auch moralische Stärken», sagte Prandelli.

Spanier mit großem Respekt vor Italien

Kiew (dpa) - Nach Italiens Sieg gegen Deutschland hat auch der Welt- und Europameister Spanien großen Respekt vor seinem überraschenden Endspiel-Gegner. «Wir müssen versuchen, ihre beiden Stürmer und Andrea Pirlo in den Griff zu kriegen», sagte Cesc Fábregas am Freitag in Kiew. Die Spanier haben im EM-Finale am Sonntagabend die historische Chance, als erste Mannschaft drei große Titel nacheinander zu gewinnen. «Dieser Sieg wäre wie die Kirsche auf einem Kuchen», sagte Verteidiger Sergio Ramos.

Polizei lobt deutsche Fußballfans in Polen und der Ukraine

Duisburg (dpa) - Die deutschen Fans in Polen haben sich nach dem Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalelf in Warschau friedlich verhalten. Während es in Deutschland einige wenige Zwischenfälle gab, lobte die Polizei das Verhalten der DFB-Fans in den Gastgeberländern Ukraine und Polen als vorbildlich während des gesamten EM-Verlaufs. Bis zu 20 000 deutsche Fans seien zu den Spielorten gereist. Bis Freitagmorgen habe es keine Zwischenfälle gegeben.

EM-Feier mit Folgen - Mädchen in Norditalien durch Schuss verletzt

Rom (dpa) - Die Siegesfeiern in Italien nach dem EM-Halbfinale gegen Deutschland haben in mehreren Orten schwerwiegende Folgen gehabt. In Como wurde ein zehnjähriges Mädchen durch die Kugel einer Pistole oder eines Gewehrs verletzt, die offensichtlich ein Tifoso während der frenetischen Feste abgefeuert hatte. Das Projektil streifte die Wirbelsäule und muss herausoperiert werden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag. Im sardischen Olbia verblutete ein 52-jähriger Fan, als er in der Nacht zum Freitag ausrutschte, in einen Glastisch stürzte und sich Schnitte an einer Arterie zuzog.

Pleite in der Qualifikation: EM-Aus für Weltrekordlerin Heidler

Helsinki (dpa) - Hammerwurf-Weltrekordlerin und Titelverteidigerin Betty Heidler ist bei den Leichtathletik-Europameisterschaften überraschend in der Qualifikation gescheitert. Die Frankfurterin hatte am Freitag in Helsinki zwei ungültige Versuche und nur einen Wurf mit ganz schwachen 65,06 Metern. Damit kam sie auf Rang neun der ersten Gruppe und verpasste als insgesamt 17. das Finale der zwölf Besten am Sonntag.

Vorjahreshalbfinalistin Lisicki in Wimbledon im Achtelfinale

London (dpa) - Vorjahreshalbfinalistin Sabine Lisicki steht in Wimbledon als erste deutsche Tennisspielerin im Achtelfinale. Die Nummer 15 der Setzliste bezwang am Freitag die 19-jährige Sloane Stephens mit 7:6 (7:5), 1:6, 6:2. Gegen die Aufsteigerin aus den USA, die ihr Hauptfeld-Debüt in Wimbledon gab und die Nummer 59 im WTA-Ranking ist, benötigte Lisicki 1:52 Stunden Spielzeit.

Hertha BSC erhebt Einspruch: DFB-Strafen nicht akzeptiert

Berlin (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hertha BSC wird die am Donnerstag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängten Strafen nicht akzeptieren. «Wir legen Einspruch ein», bestätigte Pressesprecher Peter Bohmbach am Freitag. Damit geht der Fall nun vor das DFB-Bundesgericht. Der DFB hatte nach den Ausschreitungen beim Relegations-Rückspiel der Hertha in Düsseldorf am 15. Mai (2:2) drastische Strafen für beide Vereine verhängt. Hertha wurde mit einem Zuschauer-Teilausschluss und 50 000 Euro bestraft.

Dynamo Dresden akzeptiert Sportgerichtsurteil

Dresden (dpa) - Dynamo Dresden wird vor halbleeren Rängen sein erstes Heimspiel in der kommenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga bestreiten. Weil der Club das Urteil des DFB-Sportgerichtes akzeptierte, dürfen am 12. August gegen den TSV 1860 München nur 16 000 Zuschauer ins Dresdner Stadion, davon 13 000 Dynamo-Anhänger. «Das Urteil ist sehr hart, aber wir akzeptieren es», sagte Geschäftsführer Christian Müller am Freitag.

Stefan Bradl startet von Platz vier - Sandro Cortese holt Pole

Assen (dpa) - Stefan Bradl startet beim Motorrad-Grand-Prix in Assen am Samstag aus der zweiten Reihe. Der MotoGP-Neuling behielt am Freitag im Qualifying zum Großen Preis der Niederlande trotz zweier Regenunterbrechungen die Nerven und verbesserte sich noch vom siebten auf den vierten Platz. Es ist Bradls bisher beste Startposition in der Königsklasse. Sandro Cortese untermauerte in der Moto3-Klasse seine Titelambitionen. Der Zweite der WM-Wertung sicherte sich auf KTM die sechste Pole Position seiner Karriere.

Isabel Werth sattelt Don Johnson in Aachen

Aachen (dpa) - Dressur-Reiterin Isabell Werth aus Rheinberg will ihre Mini-Chance auf die Olympia-Teilnahme in London wahren. Die 42-Jährige hat ihr Spitzenpferd Don Johnson für das CHIO-Turnier in der nächsten Woche in Aachen gemeldet. Die Veranstaltung gilt als zweite Olympia-Qualifikation der deutschen Dressur-Elite. Wegen einer Verletzung des elfjährigen Don Johnson hatte Werth bei den deutschen Meisterschaften aufgeben müssen.

Phelps in Weltjahresbestzeit zum US-Titel

Omaha (dpa) - Schwimm-Superstar Michael Phelps hat bei den US Olympic-Trials in Omaha/Nebraska erwartungsgemäß den Titel über die 200 Meter Schmetterling gewonnen. Der zweimalige Olympiasieger auf dieser Strecke setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) in Weltjahresbestzeit von 1:53,65 Minute klar vor Tyler Clary (1:55,12) durch. Phelps blieb somit als erster Schwimmer in diesem Jahr unter der Marke von 1:54,00 Minute.

Jochen Behle wird Sportdirektor in Willingen

Leipzig (dpa) - Der frühere Skilanglauf-Bundestrainer Jochen Behle wird ab 1. Juli Sportdirektor des länderübergreifenden Bundesstützpunktes Willingen-Winterberg. Der 51-Jährige soll eine enge Kooperation des Westdeutschen und Hessischen Landesverbandes in den kommenden Jahren führen. Das teilte der Westdeutsche Skiverband am Freitag mit. Behle wird alle Aktivitäten in den nordischen Disziplinen Skilanglauf, Skispringen und Nordische Kombination sowie im Biathlon koordinieren. Behle hatte am 29. März überraschend seinen Rücktritt als Bundestrainer erklärt.

Deutschland verliert EM-Halbfinale gegen Italien 1:2

Warschau (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das EM-Halbfinale gegen Italien verloren. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw musste sich am Donnerstagabend in Warschau ihrem Angstgegner mit 1:2 (0:2) geschlagen geben und verpasste damit den Einzug ins Endspiel. Italiens Stürmerstar Mario Balotelli erzielte in der 20. und 36. Minute beide Tore für die Azzurri. Mesut Özil traf in der Nachspielzeit per Handelfmeter für Deutschland. Am Sonntag greifen die Italiener in Kiew gegen Spanien nach ihrem zweiten EM-Titel. Die deutsche Nationalmannschaft tritt nach der ersten Pflichtspielniederlage seit 2010 am Freitag die Heimreise an.

Spanier im EM-Endspielort Kiew eingetroffen

Kiew (dpa) - Die spanische Fußball-Nationalmannschaft ist nach ihrem Halbfinalsieg in Donezk gegen Portugal im EM-Endspielort Kiew eingetroffen. Eine Polizei-Eskorte begleitete den Bus am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt vom Flughafen Borispol zum Fünf-Sterne-Hotel «Opera» im Zentrum der Millionenmetropole. Beim Aussteigen schirmten Soldaten die Spieler vor Journalisten und Fans ab. Kommentarlos legte das Team um Spielmacher Xavi die wenigen Meter vom Bus in das Hotel zurück. Vor Spanien hatte England im «Opera» logiert. Die Unterkunft brachte den «Three Lions» kein Glück: Sie schieden im Viertelfinale gegen Italien aus.

Entscheidung um Frankreichs Trainer Blanc verschoben

Paris (dpa) - Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Laurent Blanc hält sich die Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung weiter offen. Der Coach und Verbandspräsident Noël Le Graët einigten sich am Donnerstag nach mehrstündiger Verhandlung in Paris auf eine Vertagung der Gespräche. «Wir haben vereinbart, dass wir es für 48 Stunden überdenken», sagte Blanc im Anschluss, «wir haben noch nichts entschieden. Ich denke, dass wir am Wochenende wieder miteinander sprechen.» Blancs Vertrag läuft nach dem Viertefinalausscheiden mit Ende der EM aus.