Korbach (dpa) - Ein Blitz hat am Freitag in Nordhessen auf einem Golfplatz bei Korbach drei Frauen getötet. Eine weitere Frau schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

