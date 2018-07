Lüttich (SID) - TV-Übertragungen in 190 Ländern und über 2000 Journalisten vor Ort: Die Tour de France wird auch bei ihrer 99. Auflage dem Ruf als drittgrößtem Sportereignis gerecht. Ein riesiges Medieninteresse begleitet die wichtigste Radrundfahrt der Welt.

60 TV-Sender übertragen live vom Renngeschehen, insgesamt sind nach Angaben des Veranstalters 700 verschiedene Medienunternehmen akkreditiert. Im vergangenen Jahr hatten über den gesamten Tour-Verlauf 3,5 Milliarden Menschen das Ereignis verfolgt.

In Deutschland sind in diesem Jahr lediglich bei Eurosport Live-Bilder frei zu empfangen. ARD und ZDF hatten im Vorjahr zum vorerst letzten Mal live von der Tour berichtet. Die öffentlich-rechtlichen Sender begründeten den Schritt mit den Dopingdiskussionen in den vergangenen Jahren und dem damit verbundenen "abnehmenden Interesse der deutschen Fans".