Hamburg (SID) - Der für den 14. Juli in Hamburg geplante WBA-Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht zwischen dem russischen Titelverteidiger Alexander Powetkin und Hasim Rahman aus den USA fällt aus. Wegen einer Zyste musste sich der Herausforderer kurzfristig an der rechten Hand operieren lassen und kann in der Alsterdorfer Sporthalle nicht antreten.

"Ich bin total enttäuscht, im Training lief es hervorragend. Ich war in großartiger Form", sagte Powetkin. Die World Boxing Association (WBA) muss nun entscheiden, ob Rahman Pflichtherausforderer von Powetkin bleibt.