New York (AFP) Kurz vor einer Anhörung in New York zum Vorwurf des Finanzbetrugs ist der jüngere Bruder des Milliardenbetrügers Bernard Madoff festgenommen worden. Peter Madoff sei am Freitagmorgen im Büro seines Anwalts abgeführt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei FBI der Nachrichtenagentur AFP. Peter Madoff hatte im Laufe des Tages vor der Justiz aussagen sollen. Es wurde erwartet, dass er sich des Finanzbetrugs schuldig bekennen und eine Strafe von zehn Jahren Haft akzeptieren würde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.