Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat sich in der Waldbrand-Region in Colorado ein Bild von der Lage gemacht. Die Zerstörung sei enorm, sagte er. Obama sprach den Menschen Mut zu. Bei Naturkatastrophen dieser Art stehe Amerika zusammen. Er erklärte die Region zum Katastrophengebiet. Mindestens ein Mensch wurde durch die Feuer getötet. Hunderte Häuser brannten aus, tausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Die Brände wüten seit Wochen.

