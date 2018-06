St. Petersburg/Bayreuth (AFP) Das Bayreuther Opernhaus ist Weltkulturerbe. Die UN-Kulturorganisation UNESCO nahm den Barockbau am Samstag in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt auf. Das in St. Petersburg tagende UNESCO-Komitee würdigte das Opernhaus als "einzigartiges Monument der europäischen Fest- und Musikkultur des Barock". Es sei eines der wichtigsten architektonischen Zeugnisse der absolutistischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert und in seiner ursprünglichen Form und Gestalt unverändert erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.