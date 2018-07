Kiew (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) erwägt, die EM 2020 europaweit auszutragen. "Das Exekutivkomitee hat mir die Erlaubnis erteilt, diesen Vorschlag den Verbänden zu unterbreiten", sagte UEFA-Präsident Michel Platini: "Wir können in zwölf Städten in einem Land spielen, aber auch in zwölf Städten in ganz Europa. Es ist nur ein Vorschlag, aber ich habe viel Sympathien für diese Idee." Er selbst habe die Idee gehabt, sagte der Franzose. Im Dezember soll der Vorschlag bei einem Treffen diskutiert werden, spätestens im Januar eine Entscheidung fallen.

Bislang gibt es drei offizielle Bewerber um die EM 2020: Die Türkei sowie Wales/Schottland/Irland und Georgien/Aserbaidschan.